  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоан Лапорта: «Контракт «Барсы» с Nike – лучший в истории футбола. Мы возвращаемся на передовые позиции в мире»
14

Жоан Лапорта: «Контракт «Барсы» с Nike – лучший в истории футбола. Мы возвращаемся на передовые позиции в мире»

Жоан Лапорта высказался о контракте «Барселоны» с Nike.

Президент «Барсы» открыл внеочередное собрание клуба, чтобы утвердить соглашение, достигнутое советом директоров с Nike несколько недель назад. В речи Лапорта попросил делегатов одобрить сделку.

«Наш контракт с Nike – лучший на поставку спортивной формы в истории футбола.

Мы потеряли взаимное доверие, пришлось судиться с Nike. Но в компании прислушалась к нам, и мы пришли к соглашению после долгого процесса, в ходе которого было много конфликтов. Именно поэтому мы обратились к посреднику, чтобы он помог нам восстановить наши чувства.

Новое соглашение улучшит экономическое положение клуба. Благодаря сделке членам «Барсы» не придется копаться в своих карманах.  

Мы сильны и полны решимости завершить восстановление клуба во всех аспектах. Этот контракт поможет нам в финансовом восстановлении. Благодаря соглашению «Барса» вернулась на передовые позиции в мире.

Помимо количественного и качественного скачка, контракт имеет восходящий характер. Мы думаем не только о настоящем, но и о среднесрочной перспективе.

Есть фиксированная плата и бонусы за достижение целей, больше нет штрафов», – сказал Лапорта.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoЖоан Лапорта
logoNike
logoЛа Лига
logoБарселона
logoстиль
игровая форма
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» запустила продажу браслетов за 9,99 евро. Средства пойдут на улучшение качества жизни детей и молодых людей в больницах и тех, кто получает паллиативную помощь на дому
11вчера, 11:21Фото
Лапорта о Флике: «С его приходом барселонисты вновь обрели надежду, мы снова чувствуем, что можем бороться за все»
19вчера, 10:40
Лапорта призовет к «абсолютному единству и слепой вере в проект» Флика на рождественском ужине «Барселоны», но напомнит про «обязанность выигрывать трофеи» (As)
1519 декабря, 19:30
Рекомендуем
Главные новости
Карло Анчелотти: «Период адаптации Мбаппе закончился. Он более мотивирован»
7 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» станет чемпионом со Станковичем, если ему не будут мешать. Сразу говорил, что Деян – футбольный человек»
1723 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
2747 минут назад
Пеп считает, что у «Ман Сити» нет шансов на титул АПЛ: «У нас нет игроков и стабильности»
94сегодня, 10:47
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Атлетико», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье
22сегодня, 10:41
Экс-жена Бальде об измене Кейта с Вандой: «У Икарди есть доказательства, записи с камер. Она спала с моим мужем и присылала мне фото – не знаю, как ее назвать»
33сегодня, 10:14
Карьерный сайт Спортса’’ – место, где вы найдете все о работе в Спортсе’’. Присоединяйтесь к фанатам своего дела!
сегодня, 10:00Вакансия
«Барса» интересуется Сане, у которого истекает контракт. Приоритет вингера «Баварии» – остаться в Бундеслиге
23сегодня, 09:58
Дюков о возможном нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана: «Мое мнение: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»
64сегодня, 09:28
Экс-жена Сафонова о том, почему добивалась психэкспертизы Матвея: «Он придумывает исковые заявления, а его слова расходятся с делами. Предположила, что у него синдром сутяжничества»
77сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Холанд и Грилиш играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:30
946 минут назад
Александр Гацкан: «Критика в адрес Соболева незаслуженна. Ему нужно притереться к «Зениту». Во второй части сезона он будет смотреться поинтереснее»
851 минуту назад
Погба о сроке для брата и друзей детства за его похищение и вымогательство: «Здесь нет победителя. Теперь сосредоточусь на возвращении в футбол»
3сегодня, 11:17
Дзюба сыграл за «Спартак» на турнире выпускников академии
4сегодня, 10:58
Глушаков не возглавит «Химки-2», в клубе его не видят в этой роли. При нем команда провела два просмотровых матча
2сегодня, 10:25
Пеп о зимних трансферах «Ман Сити»: «Мы не фанаты этого, но сейчас особые обстоятельства. Посмотрим»
9сегодня, 09:45
Умер чемпион мира 1966 года Джордж Истхэм. Экс-форварду «Арсенала» было 88
4сегодня, 09:17
Гильермо Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»
18сегодня, 08:52
Рубен Семеду: «Разница между Катаром и Европой – в безопасности. В Дохе семья спокойна, можно делать то, что тебе нравится»
8сегодня, 08:43
Кубок Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Бриошена», «Тулуза» сыграет с «О-Лионне», «Ницца» против «Корте»
2сегодня, 08:15
Рекомендуем