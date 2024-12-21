Жоан Лапорта: «Контракт «Барсы» с Nike – лучший в истории футбола. Мы возвращаемся на передовые позиции в мире»

Жоан Лапорта высказался о контракте «Барселоны» с Nike.

Президент «Барсы» открыл внеочередное собрание клуба, чтобы утвердить соглашение, достигнутое советом директоров с Nike несколько недель назад. В речи Лапорта попросил делегатов одобрить сделку.

«Наш контракт с Nike – лучший на поставку спортивной формы в истории футбола.

Мы потеряли взаимное доверие, пришлось судиться с Nike. Но в компании прислушалась к нам, и мы пришли к соглашению после долгого процесса, в ходе которого было много конфликтов. Именно поэтому мы обратились к посреднику, чтобы он помог нам восстановить наши чувства.

Новое соглашение улучшит экономическое положение клуба. Благодаря сделке членам «Барсы» не придется копаться в своих карманах.

Мы сильны и полны решимости завершить восстановление клуба во всех аспектах. Этот контракт поможет нам в финансовом восстановлении. Благодаря соглашению «Барса» вернулась на передовые позиции в мире.

Помимо количественного и качественного скачка, контракт имеет восходящий характер. Мы думаем не только о настоящем, но и о среднесрочной перспективе.

Есть фиксированная плата и бонусы за достижение целей, больше нет штрафов», – сказал Лапорта.