Nike будет платить «Барсе» 140 млн евро в год в среднем по новому контракту на 10 лет. Клуб может сразу получить 150 млн

«Барселона» будет получать около 140 млн евро в год по новому контракту с Nike.

Как сообщает Marca, в ближайшие дни стороны должны закрыть сделку по новому спонсорскому соглашению, которое будет рассчитано на 10 лет. Общие положения уже согласованы, остается только уточнить детали и посмотреть, как распределятся суммы, которые получит клуб. Крайний срок окончания всех переговоров по сделке установлен на октябрь.

По новому контракту Nike будет платить «Барселоне» 140 миллионов евро за сезон в среднем. Однако еще предстоит выяснить, какая сумма будет выплачена сразу в виде подписного бонуса, а сколько останется на каждый сезон. Предполагается, что клуб может сразу получить бонус в 150 млн евро, а затем по 125 млн за сезон.

«Барса» согласовала новый контракт с Nike, объявить планируют в октябре. Клуб будет получать более 100 млн евро за сезон и сможет выйти на правило 1:1 в этом году