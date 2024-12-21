Александр Мостовой: «Спартак» станет чемпионом со Станковичем, если ему не будут мешать. Сразу говорил, что Деян – футбольный человек»
Александр Мостовой верит в чемпионство «Спартака».
«С самого первого дня я сказал, что Станкович – футбольный человек, он играл на самом высоком уровне. И для меня было понятным его назначение. Думаю, что если ему не будут мешать, то «Спартак» станет чемпионом, верю в это», – сказал экс-футболист сборной России.
После 18 туров «Спартак» с 37 очками идет 3-м в Мир РПЛ и отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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