Мостовой о словах Дюкова про возвращение России в 2025-м: «Я так же думаю: наконец-то мы дождемся. Кто бы знал 3 года назад, что такое будет происходить»
Александр Мостовой полагает, что отстранение России может быть отменено в 2025-м.
Сегодня о такой возможности сообщил президент РФС Александр Дюков.
«До следующего года осталось совсем немного, 10 дней с небольшим.
Многие говорят, что в следующем году ждут большие изменения – не только в спорте, но и в жизни. Поэтому я так же думаю: наконец-то мы дождемся, доживем до этого времени.
Кто бы знал 3 года назад, что такое будет происходить», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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