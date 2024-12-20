Мостовой о словах Дюкова про возвращение России в 2025-м: «Я так же думаю: наконец-то мы дождемся. Кто бы знал 3 года назад, что такое будет происходить»

Александр Мостовой полагает, что отстранение России может быть отменено в 2025-м.

Сегодня о такой возможности сообщил президент РФС Александр Дюков.

«До следующего года осталось совсем немного, 10 дней с небольшим.

Многие говорят, что в следующем году ждут большие изменения – не только в спорте, но и в жизни. Поэтому я так же думаю: наконец-то мы дождемся, доживем до этого времени.

Кто бы знал 3 года назад, что такое будет происходить», – сказал бывший полузащитник сборной России.