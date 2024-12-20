Мостовой про Канчельскиса в брянском «Динамо»: «Заслуживает большего, как и Мостовой. Наши места занимают проходимцы. А во Франции, Испании на руководящих постах великие футболисты»

Александр Мостовой высказался о назначении Андрея Канчельскиса в «Динамо» Брянск.

Клуб LEON Второй лиги Б объявил о назначении Канчельскиса главным тренером в четверг.

– Не та команда, которая подходит легендарным футболистам?

– Ну, я еще не слышал об этом. Андрей Канчельскис – один из лучших футболистов в истории нашей страны. Конечно, он заслуживает большего, заслуживает команду получше (не в обиду), так же, как и Мостовой и многие.

– Почему не находят места легендам в хороших клубах?

– А потому, что наши места занимают проходимцы, как это говорил Андрей много раз. Беда нашего футбола основная – в этом. Поэтому так и будет продолжаться.

Хороших тренеров мало у нас. Футбол – это большой бизнес, там, где можно заработать сиюминутно.

– Без всякого образования?

– Без всего! А потом задают вопрос: почему мы нигде и ничего? Конечно мы нигде не будем! Потому что когда ты смотришь Францию, Испанию, то там на руководящих постах стоят в прошлом великие футболисты, а у нас не всегда так бывает, – отметил бывший хавбек сборной России.