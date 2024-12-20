Мостовой про Канчельскиса в брянском «Динамо»: «Заслуживает большего, как и Мостовой. Наши места занимают проходимцы. А во Франции, Испании на руководящих постах великие футболисты»
Клуб LEON Второй лиги Б объявил о назначении Канчельскиса главным тренером в четверг.
– Не та команда, которая подходит легендарным футболистам?
– Ну, я еще не слышал об этом. Андрей Канчельскис – один из лучших футболистов в истории нашей страны. Конечно, он заслуживает большего, заслуживает команду получше (не в обиду), так же, как и Мостовой и многие.
– Почему не находят места легендам в хороших клубах?
– А потому, что наши места занимают проходимцы, как это говорил Андрей много раз. Беда нашего футбола основная – в этом. Поэтому так и будет продолжаться.
Хороших тренеров мало у нас. Футбол – это большой бизнес, там, где можно заработать сиюминутно.
– Без всякого образования?
– Без всего! А потом задают вопрос: почему мы нигде и ничего? Конечно мы нигде не будем! Потому что когда ты смотришь Францию, Испанию, то там на руководящих постах стоят в прошлом великие футболисты, а у нас не всегда так бывает, – отметил бывший хавбек сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий