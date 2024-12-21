Погба о сроке для брата и друзей детства за его похищение и вымогательство: «Здесь нет победителя. Теперь сосредоточусь на возвращении в футбол»
Поль Погба отреагировал на тюремный срок для брата за его похищение.
Брат Погба Матиа ранее был приговорен к 3 годам колонии строгого режима (2 – условно) по делу о похищении Поля и вымогательстве 13 млн евро. Еще 5 членов группы, друзья детства Погба, получили от 1 до 8 лет реального срока
«В этом деле, в котором участвуют члены моей семьи и люди, которых я знаю с детства, нет победителя.
Наконец-то я могу перевернуть страницу этого чрезвычайно болезненного периода. Этот вывод дает каждому возможность сосредоточиться на будущем. Теперь, когда решение вынесено, я могу полностью сконцентрироваться на своем возвращении в профессиональный футбол», – заявил футболист.
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