Мбаппе о тех, с кем хотел бы сыграть: «Не хочу показаться шовинистом, но c Зиданом. С Роналду тоже, он легенда. И я уже играл с прекрасными футболистами: Месси, Неймаром, Погба, Бензема»
Килиан Мбаппе рассказал, с какими футболистами хотел бы поиграть.
«Не хочу показаться шовинистом, но назову Зинедина Зидана.
Я играл с прекрасными футболистами: Месси, Неймаром, Гризманном, Погба, Бензема... Было бы здорово сыграть с Криштиану Роналду, хотя сейчас это будет тяжело. Впрочем, мне посчастливилось сыграть против него, против легенды спорта», – заявил нападающий «Реала» в эфире beIN Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем