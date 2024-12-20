Погба не был на базе «Ман Сити», слухи неверны (Фабрицио Романо)
Поля Погба не было на базе «Манчестер Сити».
Инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию о посещении французом тренировочной базы «горожан».
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» общался с Погба o возможном трансфере. Полузащитник покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.
Напомним, что Поль успешно оспорил в CAS 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения был сокращен до 18 месяцев и закончится в марте следующего года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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