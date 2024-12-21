Дзюба сыграл за «Спартак» на турнире выпускников академии
Артем Дзюба поучаствовал в турнире выпускников академии «Спартака».
36-летний форвард «Акрона» сыграл за выпускников академии клуба 1988 года. Дзюба ранее уже принимал участие в турнире.
Напомним, Дзюба – воспитанник академии «Спартака». В составе красно-белых он трижды становился серебряным призером чемпионата России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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