«Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы. Везде есть фан-клубы – это уникальная команда». Шикунов о красно-белых
Александр Шикунов назвал «Спартак» самым популярным клубом России и Восточной Европы.
«Для меня «Спартак» самый популярный. Только этот клуб и никакой другой. Проработал столько лет, видел отношение, когда приезжаешь в другие города и страны. У «Спартака» везде есть фан-клубы – это уникальная команда.
Да, были топовые ЦСКА и «Зенит». Но «Спартак» есть «Спартак». От этого никуда не денешься. «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы», – сказал бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
