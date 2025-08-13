«Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы. Везде есть фан-клубы – это уникальная команда». Шикунов о красно-белых

Александр Шикунов назвал «Спартак» самым популярным клубом России и Восточной Европы.

«Для меня «Спартак » самый популярный. Только этот клуб и никакой другой. Проработал столько лет, видел отношение, когда приезжаешь в другие города и страны. У «Спартака» везде есть фан-клубы – это уникальная команда.

Да, были топовые ЦСКА и «Зенит ». Но «Спартак » есть «Спартак». От этого никуда не денешься. «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы», – сказал бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов .