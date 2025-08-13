Сакки о Леони в «Ливерпуле»: «Рад, что итальянец получил признание от такого великого клуба, но мне бы хотелось, чтобы за него боролись «Милан», «Интер», «Ювентус», «Наполи»
Арриго Сакки высказался о возможном переходе Джованни Леони в «Ливерпуль».
Сообщалось, что 18-летний защитник «Пармы» близок к переходу в английский клуб за 30 млн фунтов.
«Я очень этому рад, но в то же время немного зол. Я рад, что итальянский игрок получает признание от такого великого клуба, как «Ливерпуль», но мне бы хотелось, чтобы за него боролись «Милан», «Интер», «Ювентус» или «Наполи», а не иностранный клуб.
В любом случае, я бы сказал, что «Ливерпуль» совершит отличный трансфер, заполучив этого парня, за которым я с большим интересом и любопытством следил во второй половине прошлого сезона», – написал бывший главный тренер «Милана» в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.
