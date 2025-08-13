  • Спортс
  • Реднапп об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Четвертое место с конца – позор. Я потерял работу, заняв 4-е. Выход в финал ЛЧ – большее достижение, чем победа в ЛЕ»
Реднапп об увольнении Постекоглу из «Тоттенхэма»: «Четвертое место с конца – позор. Я потерял работу, заняв 4-е. Выход в финал ЛЧ – большее достижение, чем победа в ЛЕ»

Харри Реднапп считает справедливым увольнение Энджа Постекоглу из «Тоттенхэма».

Лондонский клуб отправил главного тренера в отставку после сезона-2024/25, в котором команда заняла 17-е место в АПЛ и выиграла Лигу Европы – первый трофей «Тоттенхэма» с 2008 года. Новым главным тренером «шпор» стал Томас Франк.

«Финишировать четвертым с конца – это настоящий позор, не так ли? Я потерял работу, когда занял четвертое место. Так что у него были все шансы на отставку. Мы подошли к концу сезона, и внезапно меня уволили. Ладно, он выиграл трофей, и я не буду принижать это, но две английские команды в финале [Лиги Европы] были двумя худшими в АПЛ.

В этом турнире английские команды должны побеждать каждый год, если посмотреть на его уровень. Я бы не стал сравнивать это с достижениями Почеттино, вышедшего в финал Лиги чемпионов. Хорошо, он не выиграл ее, а в прошлом году команда выиграла трофей. Но для меня, как для тренера, выход команды Почеттино в финал Лиги чемпионов все равно был бы большим достижением. Конечно, попасть в финал Лиги чемпионов было сложнее, чем выиграть этот трофей. Я был бы рад получить этот трофей, но это точно не Лига чемпионов», – сказал бывший тренер «Тоттенхэма» в интервью BetVictor Casino.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
