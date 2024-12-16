Слуцкий о Дзюбе в его тренерском штабе: «Будет куча тестов – на IQ, на профпригодность. Не уверен, что Артем справится»
Леонид Слуцкий пошутил о желании Артема Дзюбы войти в его тренерский штаб.
Ранее нападающий «Акрона» в интервью «Матч ТВ» заявил, что договорился со Слуцким о работе в его штабе после окончания карьеры.
– Недавно Артем Дзюба уверенно сказал, что после окончания карьеры войдет в ваш штаб.
– Посмотрим, будет ли [соответствовать]. Там же куча тестов – на профпригодность, на IQ… Я не уверен, что он справится.
– Они уживутся с Васей [Березуцким], или придется ему сказать «до свидания»?
– Мой прогноз такой, что Вася в самое ближайшее время начнет самостоятельную карьеру (на момент публикации интервью Березуцкий возглавил «Сабах» – Спортс’’). И уж точно, когда Артем Дзюба закончит, думаю, Вася уже будет в свободном плавании постигать все прелести тренерской жизни, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: страница ЦСКА во «ВКонтакте»
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