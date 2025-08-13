  • Спортс
Хасанби Биджиев: «Мечтаю играть с «Динамо» Махачкала в Лиге чемпионов. В «Спартак» не пойду»

Хасани Биджиев заявил, что не согласился бы возглавить «Спартак».

Вчера «Динамо» Махачкала обыграло красно-белых (1:1, пенальти – 4:3) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

– Какая ваша тренерская мечта?

– Моя мечта – играть с «Динамо» Махачкала в Лиге чемпионов.

– А пойдете в «Спартак», если позовут?

– Нет, в «Спартак» не пойду. Для меня только «Динамо» Махачкала, – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».

Источник: Sport24
Источник: Sport24
