«Реал» завтра проведет презентацию Мастантуоно
«Реал Мадрид» завтра официально презентует Франко Мастантуоно.
Мадридский клуб объявил, что в четверг в 14:00 по московскому времени состоится презентация полузащитника.
Перед этим президент «сливочных» Флорентино Перес примет участие в официальной церемонии подписания новичком шестилетнего контракта.
После презентации аргентинец пообщается с представителями СМИ в пресс-центре.
Напомним, ранее «Реал» подписал игрока из «Ривер Плейт», активировав отступные в 45 млн евро. Сообщалось, что Франко присоединится к команде 14 августа.
Завтра футболисту исполнится 18 лет.
Кто выиграет Суперкубок Европы?6714 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости