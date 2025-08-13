«Реал» завтра проведет презентацию Мастантуоно

«Реал Мадрид» завтра официально презентует Франко Мастантуоно.

Мадридский клуб объявил, что в четверг в 14:00 по московскому времени состоится презентация полузащитника.

Перед этим президент «сливочных» Флорентино Перес примет участие в официальной церемонии подписания новичком шестилетнего контракта.

После презентации аргентинец пообщается с представителями СМИ в пресс-центре.

Напомним, ранее «Реал » подписал игрока из «Ривер Плейт», активировав отступные в 45 млн евро. Сообщалось, что Франко присоединится к команде 14 августа.

Завтра футболисту исполнится 18 лет.