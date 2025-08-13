Рэшфорд о «Барсе»: «После тренировок я был очень уставшим. Здесь все интенсивно, в отличие от Англии. Дело не в том, что много бегаешь, а в работе с мячом»

Маркус Рэшфорд рассказал о сложностях на первых тренировках с «Барсой».

«Это новый опыт для меня, и я получаю от него удовольствие. Здесь все очень интенсивно, не так, как в английском футболе.

Трудно объяснить, но предсезонка была тяжелой. После тренировок я был очень уставшим. Погода тоже сыграла свою роль. Дело не в том, что приходится много бегать, а скорее в упражнениях на контроль мяча и в необходимости постоянно работать с мячом. В этом плане все сложнее именно с точки зрения интенсивности.

С нетерпением жду начала сезона и матчей против новых команд», – сказал форвард «Барселоны», арендованный у «МЮ ».