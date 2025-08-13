Левандовски о Хави: «Благодаря ему «Барса» стала той, какая она сейчас. Он много сделал для клуба в сложный момент. В нем есть что-то особенное, чтобы стать великим тренером»
Роберт Левандовски высказался о наследии Хави в «Барселоне».
«Он был очень важным человеком для меня, когда я перешел в «Барселону» – в первые месяцы и потом тоже. Я играл против него, когда он был футболистом, а потом он стал моим тренером.
Я старался ему помочь и увидел, что в нем есть что-то особенное, чтобы стать великим тренером. То, что он сделал для клуба в тот сложный момент, это огромная работа. Иногда люди об этом не думают, но я считаю, что он любит клуб.
Также благодаря ему «Барса» стала такой, какая она есть сейчас», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью BBC.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
