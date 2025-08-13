Моуринью о встрече с «Бенфикой» в квалификации ЛЧ: «Они предпочли бы «Фейеноорд», думаю. «Фенербахче» сильнее, они знают, что им будет непросто»

Жозе Моуринью считает, что «Бенфика» не хотела бы играть с его «Фенербахче».

Турецкий клуб под руководством португальца прошел «Фейеноорд» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:2, 5:2). В плей-офф «Фенербахче » сыграет с «Бенфикой».

«Думаю, они предпочли бы «Фейеноорд ». Они знают, что мы сильнее, знают, что им будет непросто. Я хочу играть, болельщики хотят играть, игроки хотят играть.

Это важно с финансовой точки зрения, важно с точки зрения престижа. Но мы играем против сильных команд – «Фейеноорд», а теперь «Бенфика» – это непростой плей-офф. Но, честно говоря, думаю, что «Бенфика » не в восторге», – сказал главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью .