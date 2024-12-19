Гендиректор «Акрона» о том, что зарплата Дзюбы около 1,5 млн рублей в месяц: «Плюс-минус похожа. Входит в топ-5 самых высокооплачиваемых в команде» 

Гендиректор «Акрона» высказался о зарплате форварда Артема Дзюбы.

— На сколько процентов Артем снизил условия [во время переговоров]?

— Надо знать те цифры, которые тогда были на рынке. Но точно выше нашего бюджета.

— По нашей информации, зарплата Артема — около 1,5 млн рублей в месяц. Насколько она близка к реальности?

— Плюс-минус похожа. Я видел цифры значительно выше, что неправда.

— Мы можем называть его самым высокооплачиваемым игроком команды?

— В топ-5 входит, — сказал Алексей Власов.

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету 36-летнего игрока 3 гола и 3 ассиста.