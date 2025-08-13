  • Спортс
  Рэшфорд хочет остаться в «Барсе» после аренды: «Сто процентов. Они нашли способ сделать молодежь одной из движущих сил успешной команды»
Рэшфорд хочет остаться в «Барсе» после аренды: «Сто процентов. Они нашли способ сделать молодежь одной из движущих сил успешной команды»

Маркус Рэшфорд хотел бы остаться в «Барселоне» на постоянной основе.

Каталонский клуб взял нападающего «Манчестер Юнайтед» в аренду с правом выкупа. Английский футболист ответил на вопрос Гари Линекера о том, хотел бы он остаться в «блаугране» на длительный срок. 

«Сто процентов, конечно, да. Для меня успех – это рост. Несколько лет назад они [«Барселона»] оказались в сложном положении, но они придерживались своих принципов, и, да, возможно, нынешняя «Барселона» немного отличается [от прежней], ведь в составе так много молодых игроков, но они нашли способ сделать это одной из движущих сил по-настоящему успешной команды.

Если я смогу привнести свои собственные качества и навыки в эту победную систему, то, думаю, этот год будет по-настоящему успешным. 

Честно говоря, [нахождение здесь] освежает. Поначалу у меня в животе порхали бабочки, но для меня это позитивный момент. Все позитивные события, которые произошли в моей карьере, вызывают у меня такое чувство. Когда этого нет, я чувствую себя немного некомфортно. 

Это идеальная среда для того, чтобы добиться успеха. Одной из первых вещей, которые я заметил, было то, что все почти забыли о прошлом сезоне, и теперь речь идет о том, что мы можем сделать в этом сезоне», – сказал Рэшфорд в подкасте The Rest is Football. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
