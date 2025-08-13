  • Спортс
Джейми Каррагер: «Если «Арсенал» снова станет вторым, сезон сочтут чуть ли не катастрофическим. Это «сейчас или никогда». И из-за такого давления ему будет сложно»

Джейми Каррагер считает, что «Арсеналу» второго места будет мало.

«Мне нравятся игроки, которые были подписаны, но я не думаю, что они кардинально что-то изменят. Разве что в атаке, куда пришел центральный нападающий – будет очень интересно посмотреть на то, как он себя проявит.

Но я думаю, что в случае с «Арсеналом» проблема будет не столько в том, достаточно ли они хороши. Если они смогут вернуться туда, где были пару лет назад, у них есть шанс. У них есть Субименди и этот нападающий, но команда столкнется с давлением даже со стороны своих болельщиков, пришедших на стадион. Есть ощущение, что это чуть ли не «сейчас или никогда».

Если «Арсенал» снова станет вторым, такой сезон не будет считаться достойным. Он будет считаться чуть ли не катастрофическим. И именно из-за такого давления на протяжении всего сезона им будет сложно», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» во время The Chris Moyles Show.

