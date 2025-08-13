Силкин об «Ахмате: «Не думаю, что Черчесов сможет побороться за высокие места. Победа над «Зенитом» – эмоциональный всплеск, каждый матч они не будут так играть»

Сергей Силкин не верит, что «Ахмат» будет претендовать на высокие места в РПЛ.

Грозненский клуб обыграл «Зенит» (1:0) в Мир РПЛ в первом матче под руководством Станислава Черчесова .

«Не думаю, что Черчесов сможет побороться за высокие места с «Ахматом ». Победа над «Зенитом » – эмоциональный всплеск у команды. Так часто бывает при смене тренера, все хотят попасть ему на глаза. Никто не хочет садиться на лавку.

Победа над «Зенитом» – просто один матч, который ни о чем не говорит. Каждый матч они не будут так играть.

Грозненцы со временем притрутся друг к другу, успокоятся, и все встанет на свои места», – сказал бывший главный тренер «Динамо».