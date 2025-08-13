Силкин об «Ахмате: «Не думаю, что Черчесов сможет побороться за высокие места. Победа над «Зенитом» – эмоциональный всплеск, каждый матч они не будут так играть»
Сергей Силкин не верит, что «Ахмат» будет претендовать на высокие места в РПЛ.
Грозненский клуб обыграл «Зенит» (1:0) в Мир РПЛ в первом матче под руководством Станислава Черчесова.
«Не думаю, что Черчесов сможет побороться за высокие места с «Ахматом». Победа над «Зенитом» – эмоциональный всплеск у команды. Так часто бывает при смене тренера, все хотят попасть ему на глаза. Никто не хочет садиться на лавку.
Победа над «Зенитом» – просто один матч, который ни о чем не говорит. Каждый матч они не будут так играть.
Грозненцы со временем притрутся друг к другу, успокоятся, и все встанет на свои места», – сказал бывший главный тренер «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
