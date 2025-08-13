Калверт-Льюин перейдет в «Лидс». Экс-форвард «Эвертона» пройдет медосмотр в ближайшее время
Доминик Калверт-Льюин станет игроком «Лидса».
Клуб АПЛ достиг принципиальной договоренности о подписании 28-летнего нападающего в качестве свободного агента.
В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр на тренировочной базе «Торп Арч», чтобы завершить переход.
Этим летом Калверт-Льюин покинул «Эвертон» по истечении срока своего контракта.
Англичанин провел 9 лет в мерсисайдском клубе, забив 71 гол в 274 матчах.
Кто выиграет Суперкубок Европы?6717 голосов
ПСЖ
Тоттенхэм
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости