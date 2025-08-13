Калверт-Льюин перейдет в «Лидс». Экс-форвард «Эвертона» пройдет медосмотр в ближайшее время

Доминик Калверт-Льюин станет игроком «Лидса».

Клуб АПЛ достиг принципиальной договоренности о подписании 28-летнего нападающего в качестве свободного агента.

В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр на тренировочной базе «Торп Арч», чтобы завершить переход.

Этим летом Калверт-Льюин покинул «Эвертон » по истечении срока своего контракта.

Англичанин провел 9 лет в мерсисайдском клубе, забив 71 гол в 274 матчах.