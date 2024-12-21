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Пеп считает, что у «Ман Сити» нет шансов на титул АПЛ: «У нас нет игроков и стабильности»

Пеп Гвардиола не видит шансов у «Манчестер Сити» на победу в АПЛ.

– У «Ман Сити» есть шансы на титул в АПЛ?

– Нет. У нас нет игроков. Сейчас у меня нет такого чувства. Может, это случится, кто знает? Но у меня есть ощущение, что сейчас нужно думать о краткосрочной перспективе. Мы не можем ставить перед собой много больших и масштабных целей.

Когда ты хочешь добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-лигу, выйти в финальную стадию Лиги чемпионов, то нужно быть стабильным. Все это время мы были невероятно стабильными, а теперь нет, – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: Eurosport
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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