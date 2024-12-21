Пеп о зимних трансферах «Ман Сити»: «Мы не фанаты этого, но сейчас особые обстоятельства. Посмотрим»

Пеп Гвардиола не исключил зимние трансферы «Манчестер Сити».

«Зимой это сделать сложнее, но посмотрим. Я не помню, как это происходило в последние годы. Возможно, с Лапортом несколько лет назад. Мы не большие фанаты этого, но сейчас обстоятельства особые. И мы должны глянуть, нужно ли нам что-то делать. И возможно ли это.

Если нет, то, может быть, нам придется подождать до лета. Мы обсудим и посмотрим, когда окно откроется, потому что, может быть, это будет невозможно. Посмотрим», – сказал тренер «Ман Сити».