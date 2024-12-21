Сарычев о том, что вратари должны хорошо играть ногами: «Это «эффект Гвардиолы», но, хорошо начав атаку, ты можешь не забить. А ошибка приводит к голу»

Валерий Сарычев высказался о роли вратарей в построении атак.

— Вратари стали, по сути, полевыми футболистами – в том смысле, что требуется высокий уровень игры ногами. Это нормально?

— Это следствие изменений правил футбола. Запретили играть руками после паса назад ногами, с этого все началось. Ограничили владение мячом. Сейчас появилось уже тренерское требование – начинать атаки.

— Это мода или действительно важно?

— Ну, важнее все-таки то, что позади тебя только сетка. Хорошо начав атаку, ты можешь не забить. А ошибка приводит к голу. Я это называю «эффектом Гвардиолы », когда от вратарей требовалось хорошо играть ногами – была совокупность зрелищности и побед команд, которые возглавлял этот тренер.

— Вы чего требуете от подопечных?

— Минимум риска, надо учиться соизмерять последствия своего решения. Если есть риск гола в твои ворота, мяч должен быть выбит далеко и сразу. Мода модой, все хотят играть в атаку, но нельзя начинать матч потенциально со счета 0:1 и закладываться на ошибку голкипера, – сказал экс-голкипер «Торпедо», а ныне тренер вратарей корейского «Чхонан Сити».