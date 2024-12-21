Пеп Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию и не ставить перед собой больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»
Пеп Гвардиола высказался о трудностях «Манчестер Сити».
«Когда происходит неудача, не нужно ее игнорировать. Вы можете немного поменять состав, но мы не можем этого сделать. Вот почему я сказал: выживайте, старайтесь добиваться результатов, наше настроение поднимется, наша игра станет лучше, примите ситуацию такой, какая она есть.
Вот что я хочу донести до команды: не ставьте перед собой больших целей. Мы находимся в том положении, в котором находимся, и нам нужно это принять. Мы не в порядке, но мы станем лучше», – сказал тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем