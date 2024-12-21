  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию и не ставить перед собой больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»
2

Пеп Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию и не ставить перед собой больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»

Пеп Гвардиола высказался о трудностях «Манчестер Сити».

«Когда происходит неудача, не нужно ее игнорировать. Вы можете немного поменять состав, но мы не можем этого сделать. Вот почему я сказал: выживайте, старайтесь добиваться результатов, наше настроение поднимется, наша игра станет лучше, примите ситуацию такой, какая она есть.

Вот что я хочу донести до команды: не ставьте перед собой больших целей. Мы находимся в том положении, в котором находимся, и нам нужно это принять. Мы не в порядке, но мы станем лучше», – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яровинский о Слуцком в «Ливерпуле»: «Его груз ответственности убьет – это самая сложная работа в мире, как «Сити» после Гвардиолы. После харизматичных достигаторов очень тяжело»
8вчера, 21:45
Пеп о «Сити»: «Было 8 лет невероятных результатов, а теперь 40-45 дней плохих. Сейчас на возвращение нужно больше времени»
8вчера, 20:46
Диаш выбыл на 3-4 недели. Аканджи вернулся к тренировкам с «Ман Сити»
12вчера, 16:04
Мостовой о текучке игроков в «Спартаке»: «Приходят 10, уходят 8 – на этом деньги зарабатывают. Когда Соболев ушел, многие тоже думали, что зря»
18вчера, 14:35
Рекомендуем
Главные новости
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
вчера, 11:55
Компани о наезде автомобиля на людей в Магдебурге: «Невозможно говорить о футболе. Надеюсь, наступит мир – не только в Германии, но и везде»
20вчера, 22:40
Директор «Пари НН» перепутал евро и рубли, когда делал предложение Кокшарову, утверждает Иван Карпов. Удальцов опровергает: «Ничего такого не было»
15вчера, 22:28
Чуквуэмека, Чилуэлл и Казадеи хотят покинуть «Челси» в январе. Они не играли в АПЛ в этом сезоне
11вчера, 22:00
«Милан» одолел «Верону» на выезде – 1:0. Рейндерс забил, Леау травмировался
67вчера, 21:45
Чемпионат Италии. «Милан» победил «Верону», «Наполи» сыграет в субботу, «Аталанта» и «Ювентус» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
10вчера, 21:45
Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге: 60-80 пострадавших, среди погибших – ребенок. «Бавария» и «Лейпциг» отреагировали: «Шокированы и опечалены»
74вчера, 21:40
«Бавария» снесла «РБ Лейпциг» – 5:1. У Дэвиса, Киммиха и Мусиалы по голу и ассисту
34вчера, 21:21
Чемпионат Германии. «Бавария» забила 5 голов «Лейпцигу», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в выходные
25вчера, 21:21
Мостовой про Канчельскиса в брянском «Динамо»: «Заслуживает большего, как и Мостовой. Наши места занимают проходимцы. А во Франции, Испании на руководящих постах великие футболисты»
41вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Яровинский о Слуцком и СМИ: «Обиды нет. С журналистами говоришь про футбол – и не кайфуешь. Лучше про телок»
1вчера, 22:14
Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России»
11вчера, 22:05
Кубок Франции. «Лилль» обыграл «Руан», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
1вчера, 21:54
Рафинья о спаде «Барселоны»: «Дело в усталости, это главный фактор. Но мы сами виноваты, что плохо играем, наш уровень упал. Мы это преодолеем, у меня есть татуировка: «Все пройдет»
5вчера, 21:54
Чемпионат Испании. «Жирона» разгромила «Вальядолид», «Барса» сыграет с «Атлетико» в субботу
7вчера, 21:52
Яровинский о Слуцком в «Ливерпуле»: «Его груз ответственности убьет – это самая сложная работа в мире, как «Сити» после Гвардиолы. После харизматичных достигаторов очень тяжело»
8вчера, 21:45
Якупова перешла в «Спартак» из «Зенита». Лина – трехкратная чемпионка в составе сине-бело-голубых
6вчера, 21:35
«ПСЖ» связался с Осимхеном и хочет арендовать форварда с правом выкупа. Энрике может не одобрить сделку
7вчера, 21:25
Стам о Рэшфорде и Гарначо: «Тренер должен брать ситуацию в свои руки и показывать, что он босс. Нужно принимать жесткие решения, если игроки не способны много работать ради команды»
3вчера, 21:22
Евсеев о горнолыжных курортах: «Что теперь вспоминать заграницу? Нужно Россию развивать. И развивают»
4вчера, 20:57
Рекомендуем