Пеп Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию и не ставить перед собой больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»

Пеп Гвардиола высказался о трудностях «Манчестер Сити».

«Когда происходит неудача, не нужно ее игнорировать. Вы можете немного поменять состав, но мы не можем этого сделать. Вот почему я сказал: выживайте, старайтесь добиваться результатов, наше настроение поднимется, наша игра станет лучше, примите ситуацию такой, какая она есть.

Вот что я хочу донести до команды: не ставьте перед собой больших целей. Мы находимся в том положении, в котором находимся, и нам нужно это принять. Мы не в порядке, но мы станем лучше», – сказал тренер «Ман Сити».