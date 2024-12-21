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  • «Гвардиола с трудом справляется со злорадством людей, наслаждающихся его поражениями. Результаты «Сити» сильно тяготят Пепа, учитывая его одержимость». Кифт о тренере
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«Гвардиола с трудом справляется со злорадством людей, наслаждающихся его поражениями. Результаты «Сити» сильно тяготят Пепа, учитывая его одержимость». Кифт о тренере

Вим Кифт считает, что Гвардиола с трудом справляется со злорадством окружающих.

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы выиграл лишь один матч из последних 11, проиграв восемь из них.

«Гвардиола сам никогда не подозревал, что это может с ним случиться. Определенно не в таком клубе, как «Манчестер Сити». Учитывая его одержимость, можно понять, что его сильно тяготят нынешние плохие результаты.

Несмотря на выступления Пепа в «Манчестер Сити» и в «Баварии», можно сделать вывод, что ни одна команда Гвардиолы не играла так хороша, как «Барселона». Это было непревзойденно, потому что его команда тогда играла, возможно, в лучший футбол в истории. Он сочетал успех с особенно привлекательным футболом.

[Сейчас] ему приходится иметь дело со злорадством, с людьми, которые наслаждаются его поражениями после всех успехов. С этим приходится справляться, но по видео в соцсетях видно, что Гвардиоле это удается с трудом. Хотя и в прошлом году он слишком часто жаловался на судей», – написал в колонке для De Telegraaf бывший нападающий «Аякса», «Торино», ПСВ, «Бордо» и сборной Нидерландов.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: SoccerNews
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Вим Кифт
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