«Гвардиола с трудом справляется со злорадством людей, наслаждающихся его поражениями. Результаты «Сити» сильно тяготят Пепа, учитывая его одержимость». Кифт о тренере

Вим Кифт считает, что Гвардиола с трудом справляется со злорадством окружающих.

«Манчестер Сити » под руководством Пепа Гвардиолы выиграл лишь один матч из последних 11, проиграв восемь из них.

«Гвардиола сам никогда не подозревал, что это может с ним случиться. Определенно не в таком клубе, как «Манчестер Сити». Учитывая его одержимость, можно понять, что его сильно тяготят нынешние плохие результаты.

Несмотря на выступления Пепа в «Манчестер Сити » и в «Баварии», можно сделать вывод, что ни одна команда Гвардиолы не играла так хороша, как «Барселона ». Это было непревзойденно, потому что его команда тогда играла, возможно, в лучший футбол в истории. Он сочетал успех с особенно привлекательным футболом.

[Сейчас] ему приходится иметь дело со злорадством, с людьми, которые наслаждаются его поражениями после всех успехов. С этим приходится справляться, но по видео в соцсетях видно, что Гвардиоле это удается с трудом. Хотя и в прошлом году он слишком часто жаловался на судей», – написал в колонке для De Telegraaf бывший нападающий «Аякса», «Торино», ПСВ, «Бордо» и сборной Нидерландов.