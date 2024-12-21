Дюков о возможном нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана: «Мое мнение: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»
Александр Дюков высказался о возможном нейтральном статусе сборной России.
– Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?
– Это будет не мое решение, а решение исполкома. Если говорить о моем мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном, – сказал президент РФС.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем