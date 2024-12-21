  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков о возможном нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана: «Мое мнение: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»
48

Дюков о возможном нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана: «Мое мнение: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»

Александр Дюков высказался о возможном нейтральном статусе сборной России.

– Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?

– Это будет не мое решение, а решение исполкома. Если говорить о моем мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном, – сказал президент РФС. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Дюков
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о словах Дюкова про возвращение России в 2025-м: «Я так же думаю: наконец-то мы дождемся. Кто бы знал 3 года назад, что такое будет происходить»
12вчера, 18:24
Александр Дюков: «Футбол остается самым популярным спортом в стране. Виден рост посещаемости. Из 100 самых популярных трансляций три четверти – футбол»
9вчера, 16:51
Дюков про ФИФА и УЕФА: «В следующем году жду возвращения наших клубов и команд. Вполне возможно, что в ближайшее время произойдут изменения»
76вчера, 15:34
Дюков о матче России с легионерами РПЛ: «Это все-таки шоу. Для тренерского штаба приоритетом являются игры за рейтинговые очки с другими сборными»
2вчера, 14:56
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Атлетико», «Реал» сыграет с «Севильей» в воскресенье
187 минут назад
Экс-жена Кейта Бальде об измене бывшего мужа с Вандой: «У Икарди есть доказательства, записи с камер. Она спала с моим мужем и присылала мне фото – не знаю, как ее назвать»
935 минут назад
Карьерный сайт Спортса’’ – место, где вы найдете все о работе в Спортсе’’. Присоединяйтесь к фанатам своего дела!
49 минут назадВакансия
«Барса» интересуется Сане, у которого истекает контракт. Приоритет вингера «Баварии» – остаться в Бундеслиге
751 минуту назад
Экс-жена Сафонова о том, почему добивалась психэкспертизы Матвея: «Он придумывает исковые заявления, а его слова расходятся с делами. Предположила, что у него синдром сутяжничества»
61сегодня, 09:14
🏆 Кто лучший спортсмен России-2024? Большое голосование Спортса’‘
сегодня, 08:40
«Гвардиола с трудом справляется со злорадством людей, наслаждающихся его поражениями. Результаты «Сити» сильно тяготят Пепа, учитывая его одержимость». Кифт о тренере
36сегодня, 08:36
Германия выступает за возвращение России, Норвегия и Швеция не против, заявил генсек РФС: «Против порядка 30% стран – Дания, например»
116сегодня, 08:13
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Виллы», «Арсенал» против «Пэлас», «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
15сегодня, 08:05
Ребров о запрете вратарям выставлять колено: «Надо отменять. Полевые понимают, что им можно больше, летят до конца и калечат голкиперов – как было со Злобиным и Доннаруммой»
35сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Глушаков не возглавит «Химки-2», в клубе его не видят в этой роли. При нем команда провела два просмотровых матча
124 минуты назад
Пеп о зимних трансферах «Ман Сити»: «Мы не фанаты этого, но сейчас особые обстоятельства. Посмотрим»
5сегодня, 09:45
Умер чемпион мира 1966 года Джордж Истхэм. Экс-форварду «Арсенала» было 88
2сегодня, 09:17
Гильермо Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»
15сегодня, 08:52
Рубен Семеду: «Разница между Катаром и Европой – в безопасности. В Дохе семья спокойна, можно делать то, что тебе нравится»
8сегодня, 08:43
Кубок Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Бриошена», «Тулуза» сыграет с «О-Лионне», «Ницца» против «Корте»
2сегодня, 08:15
Экс-защитник «Баварии» Фуст: «Мне комфортнее было с Тухелем — он разговаривал с молодыми игроками, что-то подсказывал. Нагельсманна же общение с нами не интересовало»
7сегодня, 07:41
«Барселона» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
14сегодня, 07:30
Сане о будущем: «Хочу остаться в «Баварии». Дела идут хорошо, так что посмотрим»
2сегодня, 07:17
«Кристал Пэлас» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1сегодня, 06:48
Рекомендуем