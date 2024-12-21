Дюков о возможном нейтральном статусе сборной России в случае снятия бана: «Мое мнение: надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном»

Александр Дюков высказался о возможном нейтральном статусе сборной России.

– Если в 2025 году нас вернут, но при условии нейтрального статуса, вы на это согласитесь?

– Это будет не мое решение, а решение исполкома. Если говорить о моем мнении, то надо бороться за то, чтобы играть под своим флагом и гимном, – сказал президент РФС.