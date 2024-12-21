Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России»
– Была дискуссия два года подряд о возможном переходе в Азию, и в итоге исполком РФС решил ждать возвращения к играм в УЕФА. Ваша оценка этого шага?
– Наверное, то, что не перешли, – все-таки это ошибка. С точки зрения уровня футбола я считаю, что как минимум пять команд очень конкурентоспособны на мировом уровне: Австралия, Корея, Япония, Иран и Саудовская Аравия. Это не слабый уровень, наши их не обыграют.
Что касается инфраструктуры, уровень хороший. Корея не остановилась на уровне ЧМ-2002. Никто не говорил, что этого достаточно, строятся новые стадионы на 20-25 тысяч.
– То есть вы считаете, что если бы РФС сделал заявку, то противодействия в Азии бы не было.
– Я скажу так: у людей в мире есть одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России. Когда говорим о чем-то, всегда спрашиваю: ты откуда это взял? Говорят: нам сказали, мы прочитали. Откуда взяли? Нет второго мнения, того, что из России.
Отвечая на ваш вопрос: я не вижу враждебности к России в Азии. Да, их могут заставить нас не принять. Но сами они точно этого делать не станут, – сказал бывший вратарь «Торпедо».
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