Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России»

Валерий Сарычев уверен, что РФС следовало перейти в Азиатскую конфедерацию.

– Была дискуссия два года подряд о возможном переходе в Азию, и в итоге исполком РФС решил ждать возвращения к играм в УЕФА. Ваша оценка этого шага?

– Наверное, то, что не перешли, – все-таки это ошибка. С точки зрения уровня футбола я считаю, что как минимум пять команд очень конкурентоспособны на мировом уровне: Австралия , Корея, Япония , Иран и Саудовская Аравия . Это не слабый уровень, наши их не обыграют.

Что касается инфраструктуры, уровень хороший. Корея не остановилась на уровне ЧМ-2002. Никто не говорил, что этого достаточно, строятся новые стадионы на 20-25 тысяч.

– То есть вы считаете, что если бы РФС сделал заявку, то противодействия в Азии бы не было.

– Я скажу так: у людей в мире есть одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России. Когда говорим о чем-то, всегда спрашиваю: ты откуда это взял? Говорят: нам сказали, мы прочитали. Откуда взяли? Нет второго мнения, того, что из России.

Отвечая на ваш вопрос: я не вижу враждебности к России в Азии. Да, их могут заставить нас не принять. Но сами они точно этого делать не станут, – сказал бывший вратарь «Торпедо».