«УЕФА хочет вернуть Россию в соревнования, но пока ситуация в мире не поменяется, сложно будет снять ограничения». Колосков о санкциях
Вячеслав Колосков оценил вероятность отмены отстранения России от международных турниров.
Ранее такую возможность допустил президент РФС Александр Дюков.
«Начнем с того, что есть большая разница между допуском фигуристов и футболистов. Первые будут выступать индивидуально в нейтральном статусе и не будут участвовать в командных соревнованиях.
Но, конечно же, президент РФС не просто так говорит о допуске российских команд. Очевидно, что УЕФА хочет вернуть сборные и клубы из России в соревнования. Однако нужно понимать, что пока ситуация в мире не поменяется, сложно и практически невозможно будет снять ограничения», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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