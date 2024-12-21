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Яровинский о Слуцком и СМИ: «Обиды нет. С журналистами говоришь про футбол – и не кайфуешь. Лучше про телок»

Олег Яровинский высказался об отношениях Леонида Слуцкого с журналистами.

– За последние годы Слуцкий отдалился от медиа – я не про его ютуб-шоу, а про журналистов.

– Уверен: обиды нет. Шоу – это интересно, это круто, это смешно. А уровень журналистики в России, на мой взгляд, ниже, чем уровень шоу.

– Что позволяет тебе так считать?

– Тяжело говорить с журналистами, которые не хотят разобраться в процессах, но при всем при том претендуют на жесткую и слабо подкрепленную позицию. Если ты должен спорить постоянно – это надоедает.

Считаю, вообще обижаться никому никогда не стоит. Хочешь – разговаривай, не хочешь – ради бога. Участвовать в активностях клуба – это твоя работа. Но сейчас у Слуцкого есть роскошь – право заниматься тем, от чего он кайфует. А ты разговариваешь с журналистами о футболе – и не кайфуешь. С журналистом лучше говорить про телок, чем про футбол, да? – сказал помощник Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа». 

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoЛеонид Слуцкий
logoОлег Яровинский
logoШанхай Шеньхуа
logoвысшая лига Китай
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