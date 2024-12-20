«В Китае дороги и аэропорты, которых в России еще лет 50 не будет. В развитии информационных технологий мы похожи». Яровинский об инфраструктуре стран
43-летний специалист работает помощником Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».
– Китай и правда от нас улетел на 100 лет вперед?
– Отчасти да. Хотя по части развития информационных технологий мы похожи. Если берем приватную жизнь, Россия вообще гораздо ближе к Китаю, чем другие европейские страны.
В то же время в Китае инфраструктура, которой у нас не будет еще лет 50: дороги, аэропорты, железнодорожное сообщение. Правда, в плане логистики у китайских клубов есть серьезный нюанс.
– Какой?
– Выезд – за два дня до игры регулярным рейсом. И почти никогда нельзя вернуться в день игры. Почти всегда улетаешь на следующий день, – заявил Олег Яровинский.
Яровинский о Китае: «Самая безопасная страна в мире, система слежки – это плюс. Мешок денег брось на улице, никто не тронет – упакуют через два квартала»
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