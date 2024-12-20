«В Китае дороги и аэропорты, которых в России еще лет 50 не будет. В развитии информационных технологий мы похожи». Яровинский об инфраструктуре стран

Олег Яровинский сравнил инфраструктуру в России и Китае.

43-летний специалист работает помощником Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа ».

– Китай и правда от нас улетел на 100 лет вперед?

– Отчасти да. Хотя по части развития информационных технологий мы похожи. Если берем приватную жизнь, Россия вообще гораздо ближе к Китаю, чем другие европейские страны.

В то же время в Китае инфраструктура, которой у нас не будет еще лет 50: дороги, аэропорты, железнодорожное сообщение. Правда, в плане логистики у китайских клубов есть серьезный нюанс.

– Какой?

– Выезд – за два дня до игры регулярным рейсом. И почти никогда нельзя вернуться в день игры. Почти всегда улетаешь на следующий день, – заявил Олег Яровинский .

Яровинский о Китае: «Самая безопасная страна в мире, система слежки – это плюс. Мешок денег брось на улице, никто не тронет – упакуют через два квартала»