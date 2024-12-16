«Как нам тяжело отличать китайцев, так и им тяжело определять европейцев на вид». Березуцкий о том, как его приняли за Синнера

Василий Березуцкий рассказал, как в Шанхае его перепутали с Янником Синнером.

Березуцкий, в ноябре ставший главным тренером «Сабаха», ранее работал ассистентом в штабе Леонида Слуцкого. В прошедшем сезоне «Шанхай Шеньхуа» под их руководством занял второе место в чемпионате Китая.

«Расскажу, как я побыл знаменитым теннисистом, первой ракеткой мира. В отеле, где мы с [Леонидом] Викторовичем живем, было очень много теннисистов, которые играли на «Мастерсе». Как нам тяжело отличать китайцев, так и им тяжело определять нас, европейцев, на вид. Им нужно привыкать, адаптироваться.

Я поиграл в падел с тренером, приехал [к отелю] на большой машине. А там охрана, много народу, и я выхожу в форме [для падела]. У меня такая сумка Wilson, все красиво, чисто теннисист. Ко мне сразу подошли два бодигарда, я иду, эти орут «Синнер», я машу и иду дальше. [Охрана] провожает меня до лифта, я им говорю спасибо, они меня оставляют. Вот так я побыл метров 100 Синнером, а фанаты ревели, кричали», – сказал Березуцкий в интервью CSKA TV.

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