Яровинский о Слуцком в «Ливерпуле»: «Его груз ответственности убьет – это самая сложная работа в мире, как «Сити» после Гвардиолы. После харизматичных достигаторов очень тяжело»
Олег Яровинский ответил, мог бы Леонид Слуцкий возглавить «Ливерпуль».
– Слуцкий готов возглавить «Ливерпуль»?
– Ну нет. Его груз ответственности убьет. Уровень самолюбия и уровень… Как тебе сказать… Для тренера очень важен определенный комфорт. Хотя бы на начальном этапе. Когда ты приходишь в «Ливерпуль» после Клоппа, услышишь только одно: «Посмотрим мы, что ты, ### (блин), за тренер».
Очень болею за Слота. Но никто даже и близко не понимает, с каким давлением столкнулся Арне. «Ливерпуль» – самая сложная работа в мире, как «Манчестер Сити» после Гвардиолы.
После таких харизматичных достигаторов, с таким взглядом на вещи, очень тяжело, – сказал помощник главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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