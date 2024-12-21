Яровинский о Слуцком в «Ливерпуле»: «Его груз ответственности убьет – это самая сложная работа в мире, как «Сити» после Гвардиолы. После харизматичных достигаторов очень тяжело»

Олег Яровинский ответил, мог бы Леонид Слуцкий возглавить «Ливерпуль».

– Слуцкий готов возглавить «Ливерпуль»?

– Ну нет. Его груз ответственности убьет. Уровень самолюбия и уровень… Как тебе сказать… Для тренера очень важен определенный комфорт. Хотя бы на начальном этапе. Когда ты приходишь в «Ливерпуль» после Клоппа, услышишь только одно: «Посмотрим мы, что ты, ### (блин), за тренер».

Очень болею за Слота. Но никто даже и близко не понимает, с каким давлением столкнулся Арне. «Ливерпуль» – самая сложная работа в мире, как «Манчестер Сити» после Гвардиолы.

После таких харизматичных достигаторов, с таким взглядом на вещи, очень тяжело, – сказал помощник главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.