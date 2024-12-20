«Реал» отметит победу Винисиуса на The Best перед игрой с «Севильей». Бразилец не сыграет в матче из-за перебора карточек

«Реал» отметит победу Винисиуса Жуниора на The Best перед игрой с «Севильей».

Вингер мадридцев получил награду ФИФА The Best-2024 как лучший футболист года.

Бразилец уже отпраздновал получение награды на собственном ужине, теперь клуб планирует провести чествование игрока в преддверии домашнего матча против «Севильи» в Ла Лиге.

Винисиус не сыграет в воскресенье по причине дисквалификации из-за перебора желтых карточек, однако покажется на поле в течение нескольких минут до начала встречи. Бразилец продемонстрирует награду The Best, в том числе в знак благодарности за поддержку, которую он получил от своих болельщиков после того, как не получил «Золотой мяч».

Как подчеркивает As, в «Реале» уверены, что знаменательное для Винисиуса окончание года получит успешное продолжение в 2025 году.

🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА

Винисиус выступил с речью на ужине «Реала» после приза The Best: «Спасибо, без вас эта награда была бы невозможна. Вы – часть моей семьи»