Винисиус о «Золотом мяче»: «Те, кто не голосовал за меня, не изменят того, что говорят партнеры по «Реалу». Я спокоен и всегда много работаю»
Винисиус Жуниор не переживает из-за того, что не получил «Золотой мяч».
Вингер «Реала» занял 2-е место в голосовании за приз лучшему футболисту года по версии France Football – «Золотой мяч» выиграл Родри. Вчера Винисиус получил премию The Best от ФИФА как лучший игрок прошлого сезона.
«Это была отличная неделя, очень важная для меня. Игроки «Реала» помогают мне каждый день.
«Реал» – лучшая команда в мире. Мои товарищи по команде помогают мне, и я здесь, чтобы играть для них, выкладываться полностью и защищать самую важную майку в мире.
Я очень спокоен. Я всегда много работаю и стараюсь изо всех сил. Люди, которые не голосовали за меня [на «Золотом мяче»], не изменят того, что я думаю и что каждый день говорят мои партнеры по команде», – сказал Винисиус.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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