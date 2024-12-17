У «Реала» три победителя The Best – больше всех. Винисиус стал игроком года по версии ФИФА в 2024-м, Модрич – в 2018-м, Роналду – в 2016-м и 2017-м

Винисиус Жуниор стал 3-м представителем «Реала», выигравшим приз The Best.

Бразилец стал обладателем награды игроку года во время сегодняшней церемонии, организованной ФИФА. Он опередил Родри из «Манчестер Сити» и Джуда Беллингема, своего одноклубника.

В 2016-м и 2017-м индивидуальный трофей получал Криштиану Роналду , в 2018-м – Лука Модрич .

Ни у одного другого клуба нет даже двух футболистов с таким призом. Роберт Левандовски был дважды награжден в составе «Баварии», Лионель Месси побеждал во время выступлений за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами».