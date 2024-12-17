У «Реала» три победителя The Best – больше всех. Винисиус стал игроком года по версии ФИФА в 2024-м, Модрич – в 2018-м, Роналду – в 2016-м и 2017-м
Винисиус Жуниор стал 3-м представителем «Реала», выигравшим приз The Best.
Бразилец стал обладателем награды игроку года во время сегодняшней церемонии, организованной ФИФА. Он опередил Родри из «Манчестер Сити» и Джуда Беллингема, своего одноклубника.
В 2016-м и 2017-м индивидуальный трофей получал Криштиану Роналду, в 2018-м – Лука Модрич.
Ни у одного другого клуба нет даже двух футболистов с таким призом. Роберт Левандовски был дважды награжден в составе «Баварии», Лионель Месси побеждал во время выступлений за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем