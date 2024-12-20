Артета о прогрессе «Арсенала»: «Сейчас мы конкурируем на всех больших фронтах. В последние годы нам этого не удавалось, так что это позитивно»
Микель Артета высказался о прогрессе «Арсенала».
«[О нем свидетельствуют] единство, связь и тот факт, что сейчас мы конкурируем на всех больших фронтах. В последние годы нам это не удавалось, так что это позитивно.
Я здесь, потому что я очень увлечен тем, что делаю, и я люблю этот футбольный клуб. Я стараюсь быть своей лучшей версией каждый день.
Эти вещи требуют времени. У меня была связь с болельщиками, потому что я был здесь игроком и капитаном, но после того, как мы вместе прошли через разные ситуации, это укрепило наши отношения», – заявил главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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