Артета о трансферах «Арсенала»: «Не жду, что январь будет сверхнасыщенным, но сюрпризы случаются всегда»
Микель Артета поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна «Арсенала».
«Никогда не жду, что январь будет сверхнасыщенным, но сюрпризы всегда случаются.
Надеюсь, что в последние недели состав будет доступнее», – сказал главный тренер «Арсенала».
«Арсенал» рассматривает Эшуорта на должность спортивного директора. Ранее специалист покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе (ESPN)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football London
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем