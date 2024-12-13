Артета о трансферах «Арсенала»: «Не жду, что январь будет сверхнасыщенным, но сюрпризы случаются всегда»

Микель Артета поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна «Арсенала».

«Никогда не жду, что январь будет сверхнасыщенным, но сюрпризы всегда случаются.

Надеюсь, что в последние недели состав будет доступнее», – сказал главный тренер «Арсенала ».

«Арсенал» рассматривает Эшуорта на должность спортивного директора. Ранее специалист покинул «МЮ» после 5 месяцев в клубе (ESPN)