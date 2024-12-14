«Арсенал» выиграл 1 из 3 последних матчей. Серия без поражений – 8 игр
«Арсенал» потерял очки во втором туре АПЛ подряд.
Команда Микеля Артеты сегодня сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0), а 8 декабря не сумела обыграть «Фулхэм» (1:1).
При этом поражений у «канониров» нет уже 8 матчей, последнее – 6 ноября от «Интера» (0:1) в Лиге чемпионов. На этом отрезке у лондонцев пять побед и три ничьих.
18 декабря «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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