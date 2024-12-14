Артета разочарован ничьей с «Эвертоном» на фоне потери очков «Ливерпулем»: «Когда так доминируешь, нужно забивать. Но не могу требовать от ребят большего – кроме голов»

Микель Артета огорчен тем, что «Арсенал» не сократил отставание от «Ливерпуля».

Обе команды сегодня сыграли вничью – с «Эвертоном » (0:0) и «Фулхэмом» (2:2) соответственно.

– Я разочарован, очевидно, что только одна команда заслуживала победить – «Арсенал ». Мы ничего не давали создать, доминировали, не позволяли делать забегания, не допускали стандартных положений у своих ворот, показывали великолепный высокий прессинг. Мы создавали моменты.

Но нам не хватало голов – а забивать необходимо, когда ты так доминируешь.

В конечном счете нужно добиваться максимально высокой вероятности победы. Мы, безусловно, это сделали. Но всегда хочется большего, когда игра завершается вничью. И мы хотим большего. Не могу требовать от ребят большего – кроме голов.

– Знали ли футболисты в перерыве, какой счет в матче «Ливерпуля»?

– Не в курсе. Я сам не знал, так что я не в курсе.

– Чувствуете ли вы еще большее разочарование после того, как сейчас увидели счет в той игре?

– Разочарование очень сильное. Когда так играешь, нужно побеждать. Но в конечном счете таков футбол: сложнее всего сделать именно то, что нужно сделать на последних 20-25 метрах, – сказал главный тренер «Арсенала».