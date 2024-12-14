  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета разочарован ничьей с «Эвертоном» на фоне потери очков «Ливерпулем»: «Когда так доминируешь, нужно забивать. Но не могу требовать от ребят большего – кроме голов»
27

Артета разочарован ничьей с «Эвертоном» на фоне потери очков «Ливерпулем»: «Когда так доминируешь, нужно забивать. Но не могу требовать от ребят большего – кроме голов»

Микель Артета огорчен тем, что «Арсенал» не сократил отставание от «Ливерпуля».

Обе команды сегодня сыграли вничью – с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2) соответственно.

– Я разочарован, очевидно, что только одна команда заслуживала победить – «Арсенал». Мы ничего не давали создать, доминировали, не позволяли делать забегания, не допускали стандартных положений у своих ворот, показывали великолепный высокий прессинг. Мы создавали моменты.

Но нам не хватало голов – а забивать необходимо, когда ты так доминируешь.

В конечном счете нужно добиваться максимально высокой вероятности победы. Мы, безусловно, это сделали. Но всегда хочется большего, когда игра завершается вничью. И мы хотим большего. Не могу требовать от ребят большего – кроме голов.

– Знали ли футболисты в перерыве, какой счет в матче «Ливерпуля»?

– Не в курсе. Я сам не знал, так что я не в курсе.

– Чувствуете ли вы еще большее разочарование после того, как сейчас увидели счет в той игре?

– Разочарование очень сильное. Когда так играешь, нужно побеждать. Но в конечном счете таков футбол: сложнее всего сделать именно то, что нужно сделать на последних 20-25 метрах, – сказал главный тренер «Арсенала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoЛиверпуль
logoЭвертон
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Фулхэмом», «Арсенал» и «Эвертон» не забили, «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
379сегодня, 19:30
Артета о 0:0 с «Эвертоном»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победу. Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара»
57сегодня, 18:02
«Арсенал» выиграл 1 из 3 последних матчей. Серия без поражений – 8 игр
15сегодня, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Райо Вальекано» – «Реал». 2:1 – Вальверде дальним ударом отыграл один гол! Онлайн-трансляция
682 минуты назадLive
Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии GiveMeSport. Беллингем – 2-й, Виртц – 4-й, Эндрик и Гюлер выше Гави
412 минут назад
Трой Дини: «Не думаю, что Дьокереш – прирожденный бомбардир. Если бы он мог привести «МЮ» или «Арсенал» к титулу, они бы его уже купили»
537 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо», «Севилья» обыграла «Сельту», «Жирона» уступила «Мальорке»
12541 минуту назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Реймса», «Марсель» сыграл 1:1 с «Лиллем», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лионом» в воскресенье
742 минуты назадLive
«Ман Сити» пообщался с Погба o трансфере. Хавбек сомневается из-за игры за «МЮ» и предпочел бы Италию, Испанию или Германию (The Independent)
3449 минут назад
«Аталанта» роликом с российской песней «Сигма-бой» отметила 10-ю победу подряд в Серии А
1357 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» играет с «Венецией», «Наполи» победил «Удинезе», «Аталанта» одолела «Кальяри»
2657 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» проиграла «Майнцу», «Байер» победил «Аугсбург», «Санкт-Паули» уступил «Вердеру»
31сегодня, 19:42
«Зенит» не футбольная команда, а коммерческая структура. Каждый игрок РПЛ хочет туда, а у клуба манера все прибирать к рукам, а потом перепродавать или отдавать в аренду». Кавазашвили о петербуржцах
11сегодня, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Конте о 3:1 с «Удинезе»: «Наполи» контролировал игру от начала до конца. Мы должны играть так – владеть мячом, доминировать, прессинговать высоко и не отдавать инициативу»
10 минут назад
«Ювентус» – «Венеция». 1:0 – Гатти забил на 19-й. Онлайн-трансляция
722 минуты назадLive
«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 18 декабря в Катаре
528 минут назад
Марков не верит, что игроки могут прожить на 30 000 рублей: «Конечно, если запрешься дома и не будешь выходить... Но я бы так не смог»
428 минут назад
Кавазашвили о легионерах РПЛ: «8-10 серьезных исполнителей, остальные – посредственные. Жаль, что вместо наших ребят появляются разноцветные футболисты»
1137 минут назад
Межконтинентальный кубок. «Пачука» по пенальти победила египетский «Аль-Ахли»
38 минут назад
«Реймс» – «Монако». Головин играет. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Обухов о предвзятости судей: «В 70-80% матчей было такое чувство. Доказательств нет, только догадки»
150 минут назад
«Зенит» поздравил российских пловцов с золотом в смешанной эстафете на ЧМ на короткой воде: «Ждем на «Газпром Арене»!»
1сегодня, 19:37Фото
У «Жироны» три подряд поражения и серия из шести матчей без побед
6сегодня, 19:25
Рекомендуем