Артета не загадывает на 5 лет вперед: «В этой профессии нужно жить настоящим, в моменте. Мне нужно стать лучше во всем как тренеру»

Микель Артета высказался о профессии тренера.

Главного тренера «Арсенала » спросили о том, строит ли он планы на ближайшие пять лет.

«Нет. В этой профессии нужно жить настоящим. Вы можете готовиться к среднесрочной или долгосрочной перспективе, но необходимо находиться в моменте, чтобы понять, как все работает, и внедрять процессы для принятия лучших решений», – сказа Артета .

Также испанцу задали вопрос, в чем ему нужно стать лучше как тренеру.

«Во всем. Когда я только пришел, я был очень сосредоточен на тактической стороне, но через два месяца понял, что никакой тактики не может быть, потому что мы сидели дома [из-за ковида]. Мы должны были заботиться об эмоциональном и физическом состоянии игроков. Нужно развиваться», – добавил Микель.