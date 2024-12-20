Артета не загадывает на 5 лет вперед: «В этой профессии нужно жить настоящим, в моменте. Мне нужно стать лучше во всем как тренеру»
Микель Артета высказался о профессии тренера.
Главного тренера «Арсенала» спросили о том, строит ли он планы на ближайшие пять лет.
«Нет. В этой профессии нужно жить настоящим. Вы можете готовиться к среднесрочной или долгосрочной перспективе, но необходимо находиться в моменте, чтобы понять, как все работает, и внедрять процессы для принятия лучших решений», – сказа Артета.
Также испанцу задали вопрос, в чем ему нужно стать лучше как тренеру.
«Во всем. Когда я только пришел, я был очень сосредоточен на тактической стороне, но через два месяца понял, что никакой тактики не может быть, потому что мы сидели дома [из-за ковида]. Мы должны были заботиться об эмоциональном и физическом состоянии игроков. Нужно развиваться», – добавил Микель.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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