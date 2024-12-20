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Евсеев про охоту: «Поедем скоро в Ярославль с Лоськовым, на лося. Весной – на дичь, осенью – на кабана»

Вадим Евсеев поедет на охоту с Дмитрием Лоськовым.

На охоту с другом Лоськовым не собираетесь?

– Поедем скоро в Ярославль, на лося. У друзей охотхозяйство под Рыбинском.

С Лоськовым – на лося?

– На кого сезон охоты открыт, на того и ходим (улыбается). Весной – на дичь, осенью – на кабана, – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России.

Форвард «Локомотива» Воробьев выложил фото с охоты на зайцев

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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животные и спорт
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