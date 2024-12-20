Евсеев про охоту: «Поедем скоро в Ярославль с Лоськовым, на лося. Весной – на дичь, осенью – на кабана»
Вадим Евсеев поедет на охоту с Дмитрием Лоськовым.
– На охоту с другом Лоськовым не собираетесь?
– Поедем скоро в Ярославль, на лося. У друзей охотхозяйство под Рыбинском.
– С Лоськовым – на лося?
– На кого сезон охоты открыт, на того и ходим (улыбается). Весной – на дичь, осенью – на кабана, – сказал бывший защитник «Локомотива» и сборной России.
Форвард «Локомотива» Воробьев выложил фото с охоты на зайцев
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем