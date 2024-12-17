Евсеев о «Зените»: «У них даже больше очков, чем в прошлом сезоне на этом этапе. О каком кризисе можем говорить? По потенциалу и составу снова должны занимать первое место»

Вадим Евсеев высказался относительно игры «Зенита» в Мир РПЛ.

– Что происходит с «Зенитом»?

– Я сам говорил, что по чемпиону все известно. Оказывается, один игрок получает травму – и начинаются проблемы. Я говорю о Глушенкове. Думаю, Семак справится.

Многие специалисты высказывают мнение, что зенитовским бразильцам уже ничего не надо и они играют спустя рукава. Я не могу сказать, что выходящий на поле футболист думает об этом.

В заключительных играх где-то было невезение – те же «Крылья» забили практически все, что создали. Для меня удивительно, что «Зенит» проиграл два последних матча самарским командам. Наверное, они сами этого не ожидали.

Может, на этом этапе у них даже больше очков, чем в прошлом году. О каком кризисе тогда мы можем говорить? Насколько я помню, «Зенит» всегда при Семаке хорошо проводил весеннюю часть.

По потенциалу и составу «Зенит» снова должен занимать первое место, тем более в год 100-летия. Но тот каток, который «Спартак» организовал в последнее время, был неожиданным. Правильно отмечают, что после дерби с ЦСКА у «Спартака » появился стабильный состав.

«Зенит» же всегда брал своей аурой. Чуть кто-то начинал задумываться, что не имеет шансов – «Зенит» доводил дело до чемпионства.

Сейчас у нас неровный чемпионат, но это хорошо для болельщиков. Пять команд претендуют на чемпионство. Не стоит сбрасывать со счетов и ЦСКА, – сказал шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев .