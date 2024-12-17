Евсеев о стадионе «Зенита»: «Тишина, как в театре – только после гола ажиотаж и все остальное. «Виража» нет – это одна из причин»
Вадим Евсеев сравнил домашний стадион «Зенита» с театром.
– Как вам самая посещаемая арена лиги?
– Естественно, она будет посещаться, если вмещает 70 тысяч. Еще и крыша закрывается. Приходишь как в театр.
– Атмосфера крутая?
– Нет. Я же говорю: как в театре. До этого на спектакле был – тишина. И тут так же. Только когда гол забили, начался ажиотаж и все остальное. Я первый раз был на «Газпром Арене» на трибуне, и первый тайм для меня был удивительным в этом плане.
Понятно, что «Виража» нет – это одна из причин. Но после гола пошли «качели», народ гнал футболистов, но забил «Локомотив», – сказал главный тренер «Ленинградца».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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