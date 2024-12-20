Гвардиола об эмоциях после 1:2 с «МЮ»: «Я нормальный человек с чувствами как у всех. Если ты упал шесть раз, то должен встать семь»
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома проиграл со счетом 1:2. Хозяева вели в счете до 88-й минуты.
«Я был недоволен тем, что произошло – мы были близки к победе и проиграли. Попытался быть честным с самим собой в тот момент: если ты упал шесть раз, то должен встать семь.
Я нормальный человек с чувствами как у всех. Когда ситуация складывается хорошо, нам становится лучше, а когда она не очень, мы больше сосредоточены на том, что нужно сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Команда испанского специалиста идет на пятом месте в АПЛ, набрав 27 очков в 16 матчах. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой».
Пеп после 1:2 с «МЮ»: «Сити» не в лучшей форме, ситуация все хуже и хуже – нужен результат, чтобы поднять настроение. Пока я не нашел решение»
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