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Гвардиола об эмоциях после 1:2 с «МЮ»: «Я нормальный человек с чувствами как у всех. Если ты упал шесть раз, то должен встать семь»

Пеп Гвардиола рассказал об эмоциях после поражения в матче с «МЮ».

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома проиграл со счетом 1:2. Хозяева вели в счете до 88-й минуты.

«Я был недоволен тем, что произошло – мы были близки к победе и проиграли. Попытался быть честным с самим собой в тот момент: если ты упал шесть раз, то должен встать семь.

Я нормальный человек с чувствами как у всех. Когда ситуация складывается хорошо, нам становится лучше, а когда она не очень, мы больше сосредоточены на том, что нужно сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Команда испанского специалиста идет на пятом месте в АПЛ, набрав 27 очков в 16 матчах. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой».

Пеп после 1:2 с «МЮ»: «Сити» не в лучшей форме, ситуация все хуже и хуже – нужен результат, чтобы поднять настроение. Пока я не нашел решение»

Главное чувство от кризиса «Ман Сити»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoBBC
психология
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