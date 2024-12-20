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  • Стам о цели Роналду в 1000 голов: «Вряд ли кто-то за следующие 100 лет сможет повторить то, что он сделал. Пока забивает, будет играть в сборной – тренеры боятся не приглашать его»
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Стам о цели Роналду в 1000 голов: «Вряд ли кто-то за следующие 100 лет сможет повторить то, что он сделал. Пока забивает, будет играть в сборной – тренеры боятся не приглашать его»

Яп Стам высказался о цели Криштиану Роналду в 1000 голов за карьеру.

Сможет ли Криштиану Роналду забить 1000 голов и сыграть на чемпионате мира 2026 года?

– Пока он забивает голы, его будут вызывать в национальную команду, и он будет доказывать, что он лучший бомбардир в мире.

Впечатляет то, что он делает в Саудовской Аравии, продолжая забивать и за сборную Португалии. Можно представить себе критику, которую получил бы тренер, если бы не вызвал его, так что они, возможно, боятся не приглашать его.

Увидим ли мы когда-нибудь другого игрока, подобного Криштиану Роналду? 

– Все знают, что он большой профессионал, и в его возрасте он продолжает так усердно работать, оставаться в отличной физической форме и быть настолько важным для своей команды. Люди обсуждают уровень лиги, но там много качественных игроков, и это совсем не просто.

Судя по тому, чего он достиг в своей карьере, вряд ли кто-то за следующие 100 лет сможет повторить это. Я не знаю, как долго он сможет играть, но думаю, что он будет продолжать устанавливать рекорды, пока не произойдет что-то вроде серьезной травмы. Это впечатляет, – сказал бывший защитник «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sports Lens
logoКриштиану Роналду
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