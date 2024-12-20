Флик перед игрой с «Атлетико»: «Барса» первая в Ла Лиге и вторая в ЛЧ. Будем бороться до конца – у нас молодая команда, которая должна стать лучше»

Ханс-Дитер Флик высказался о положении «Барселоны» перед игрой с «Атлетико».

Матч 18-го тура Ла Лиги пройдет 21 декабря на «Олимпик Льюис Компанис». Обе команды набрали по 38 очков и лидируют в чемпионате Испании. У мадридцев есть игра в запасе.

«Сейчас «Барса » первая в Ла Лиге и вторая в Лиге чемпионов. Мы потеряли несколько очков, и это очень обидно, потому что мы должны были выигрывать у «Лас-Пальмаса » и «Леганеса ».

У нас молодая команда, которая должна становиться лучше и бороться до самого конца сезона. «Барселона» добились хороших результатов, но это дается нелегко.

Завтра у нас будет еще один шанс выступить против отличной команды», – сказал главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик .

Лапорта о Флике: «С его приходом барселонисты вновь обрели надежду, мы снова чувствуем, что можем бороться за все»