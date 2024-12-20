Лапорта о Флике: «С его приходом барселонисты вновь обрели надежду, мы снова чувствуем, что можем бороться за все»

Жоан Лапорта заявил, что «Барса» при Ханси Флике будет бороться за все трофеи.

В четверг вечером в Барселоне состоялся рождественский ужин, который посетили более 500 сотрудников клуба. Среди присутствующих были игроки мужской и женской футбольных команд, а также представители других спортивных секций, за исключением баскетбольной команды.

Жоан Лапорта , пользуясь случаем, пригласил тренеров и капитанов команд присоединиться к нему на сцене, чтобы поднять тост за успехи в 2025 году.

Особого внимания от президента «Барселоны» удостоился главный тренер мужской команды Ханс-Дитер Флик .

«С приходом Флика барселонисты вновь обрели надежду, мы снова чувствуем, что можем бороться за все [трофеи]», – заявил Лапорта.